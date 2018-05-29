В Пензе лжепрокурор попросил коробку конфет и деньги за решение проблем Криминал

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Сотрудница одной из образовательных организаций Пензы не дала обмануть себя мошеннику, позвонившему ей под видом сотрудника прокуратуры и пригласившего на личную встречу «для решения определенных вопросов».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, уже будучи в пути, женщина получила от злоумышленника еще один звонок.

«Он попросил приобрести коробку конфет, а также пройти к терминалу экспресс-оплаты и перечислить деньги на счет абонентского номера мобильной связи», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина раскрыла обман и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

«По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.