Спустя три года вынесен приговор пензенцу, убившему товарища штык-ножом Криминал

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. 39-летний житель Пензы приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство товарища штык-ножом, совершенное в ночь на 10 января 2015 года в квартире дома на улице Пушкина.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, мужчины в ту ночь вдвоем пили коньяк и обсуждали будущий совместный бизнес-проект.

«Хозяин квартиры успешно занимался бизнесом, много путешествовал, увлекался коллекционированием холодного оружия, предметов культа различных вероисповеданий. В ходе общения его знакомый высказался в грубой форме в адрес бывшей девушки товарища. Между собеседниками возник конфликт, в ходе которого владелец квартиры ударил мужчину головой по носу. Тогда гость схватил со столешницы штык-нож «Карл Густав» образца 1896 года и нанес им удар потерпевшему в область грудной клетки», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчина позвонил супруге с просьбой вызвать скорую медицинскую помощь, как только понял, что произошло, но его товарищ скончался до приезда врачей.

«Свою вину он в ходе расследования признал, но затем отказался от показаний. В судебном заседании мужчина настаивал на непричастности к смерти товарища. Он пояснял, что удар штык-ножом с длиной клинка 210 мм был нанесен погибшим самому себе в связи с проведением какого-то ритуала, поскольку тот увлекался вопросами философии и религии, бывал в Индии, Египте, на Гоа и Филиппинах», — уточнила Светлана Артамонова.

Она пояснила, что расследование затянулось, поскольку пришлось проверять многочисленные версии мужчины, неоднократно менявшего показания, которые в итоге были признаны несостоятельными.

«Подробно была изучена и личность погибшего. Он не состоял ни в каких сектах, не употреблял наркотические или психотропные вещества, занимался спортом, много читал, был состоятельным человеком, воспитывал двоих детей, имел успешный бизнес, множество планов и позитивный жизненный настрой», — сказала старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ.

Она добавила, что мужчине назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год и возложения на него дополнительных обязанностей.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — отметила Светлана Артамонова.