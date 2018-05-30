Уголовное дело завели на мужчину, который проник в чужой дом в Кузнецком районе Криминал

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» возбуждено в отношении мужчины 1986 года рождения, который проник в чужой дом в Кузнецком районе Пензенской области без ведома хозяйки.

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«По версии следствия, около 4.00 22 мая подозреваемый, проходя в состоянии алкогольного опьянения мимо дома по улице Центральной села Благодатка, решил зайти внутрь и отдохнуть», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она пояснила, что отсутствие хозяйки злоумышленника не смутило — он с силой дернул навесной замок и пробрался в жилище.

«Своими действиями подозреваемый нарушил гарантированное ст. 25 Конституции РФ право проживающих там лиц на неприкосновенность жилища», — отметила собеседница агентства.