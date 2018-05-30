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В Пензенской области увеличилось число зарегистрированных преступлений

15:18 | 30.05.2018 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. 4 тыс. 281 преступление зарегистрировано в Пензенской области за первые четыре месяца 2018 года, что почти на 13% больше чем за аналогичный период 2017-го, когда их насчитывалось 3 тыс. 791. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области увеличилось число зарегистрированных преступлений

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Рост зарегистрированных преступлений произошел в 17 районах области. Так, на 107,7 % выросла преступность в Камешкирском районе — до 27, на 60,7% в Ленинском районе Пензы — 434, на 40,6% Заречном — 142», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что снижение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 10 районах области, в частности, на 33,9 % в Башмаковском — до 39, на 30,6% в Земетчинском — до 34, на 26,7 % в Спасском — до 33.

«Осталось на прежнем уровне число зарегистрированных преступлений в Вадинском, Иссинском, Кузнецком, Наровчатском и Неверкинском районах», — сказала она.

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