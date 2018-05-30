EN
23:00:54 Среда, 30 мая
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина осужден к 13 годам колонии за насилие над сыном сожительницы

17:25 | 30.05.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима назначено пензенцу 1985 года рождения, который признан судом виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к сыну своей сожительницы, а также в высказывании угрозы убить его мать.

В Пензе мужчина осужден к 13 годам колонии за насилие над сыном сожительницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в марте 2016 года, совершил преступления в отношении 11-летнего мальчика 10 и 11 января 2018 года.

«Кроме того, вечером 6 февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате сожительницы, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений вооружился кухонным ножом и, направляя его в область жизненно важных органов женщины, стал угрожать, говоря о том, что уже сидел за убийство и ему все равно, если это повторится», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что приговор по данному уголовному делу в законную силу пока не вступил.

Загрузка...
Читайте также
Федеральные эксперты выступили на форуме предпринимателей в Пензе Стали известны подробности дела против главврача пензенской детской поликлиники
Запущен новый сайт миссионерского отдела Пензенской епархии В Пензенской области увеличилось число зарегистрированных преступлений
Пензенскому храму передадут из Крыма частицу мощей святителя Луки Пензенские модельеры и технологи узнали о главных модных трендах
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама