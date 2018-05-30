В Пензе мужчина осужден к 13 годам колонии за насилие над сыном сожительницы Криминал

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима назначено пензенцу 1985 года рождения, который признан судом виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к сыну своей сожительницы, а также в высказывании угрозы убить его мать.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы, мужчина, освободившийся из мест лишения свободы в марте 2016 года, совершил преступления в отношении 11-летнего мальчика 10 и 11 января 2018 года.

«Кроме того, вечером 6 февраля он, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате сожительницы, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений вооружился кухонным ножом и, направляя его в область жизненно важных органов женщины, стал угрожать, говоря о том, что уже сидел за убийство и ему все равно, если это повторится», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что приговор по данному уголовному делу в законную силу пока не вступил.