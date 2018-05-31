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Вступил в силу приговор сердобчанке, более 100 раз ударившей сожителя топором

14:41 | 31.05.2018 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, которым матери двоих малолетних детей из Сердобска назначено наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за убийство сожителя.

Вступил в силу приговор сердобчанке, более 100 раз ударившей сожителя топором

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд установил, что безработная женщина 15 декабря 2017 года вместе со своим сожителем распивала спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры она взяла топор и нанесла мужчине не менее 100 ударов рубящей частью орудия, обухом и его боковыми поверхностями по различным частям тела. Жительница Сердобска вызвала скорую, но мужчина скончался в районной больнице», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, женщина лишь частично признала свою вину, пояснив, что не хотела убивать своего спутника, с которым прожила 8 лет.

«Между ними всегда были драки. Последняя ссора произошла на бытовой почве. Мужчина первым ударил ее, а потом она несколько раз брала топор и била сожителя, но ему каждый раз удавалось выхватить из ее рук орудие. Так продолжалось на протяжении четырех часов. Чашу терпения женщины переполнило то, что сожитель взял из кроватки их малолетнего ребенка и уронил его на пол», — добавила собеседница агентства.

Наталья Быченкова отметила, что женщина не согласилась с приговором суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

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