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Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы Иссы

18:40 | 31.05.2018 | Криминал

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Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы рабочего поселка Исса Пензенской области 1976 года рождения, работавшей барменом в кафе, об исчезновении которой ее мать заявила в правоохранительные органы неделю назад.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы Иссы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, утром 22 мая потерпевшая вышла с работы и села в автомобиль своего приятеля 1985 года рождения. Купив спиртное, они поехали отдыхать на пруд», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что после распития спиртного пара отправилась кататься на машине, но в какой-то момент женщина пригрозила обратиться в полицию, так как ее спутник управлял транспортом в состоянии опьянения.

«После этого подозреваемый, остановив автомобиль, вытащил из него женщину и стал наносить ей удары руками и ногами», — пояснила собеседница агентства, уточнив, что тело убитой злоумышленник оставил прямо в поле.

По словам Наталии Фоминой, мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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