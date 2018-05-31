Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы Иссы Криминал

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы рабочего поселка Исса Пензенской области 1976 года рождения, работавшей барменом в кафе, об исчезновении которой ее мать заявила в правоохранительные органы неделю назад.

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«По данным следствия, утром 22 мая потерпевшая вышла с работы и села в автомобиль своего приятеля 1985 года рождения. Купив спиртное, они поехали отдыхать на пруд», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что после распития спиртного пара отправилась кататься на машине, но в какой-то момент женщина пригрозила обратиться в полицию, так как ее спутник управлял транспортом в состоянии опьянения.

«После этого подозреваемый, остановив автомобиль, вытащил из него женщину и стал наносить ей удары руками и ногами», — пояснила собеседница агентства, уточнив, что тело убитой злоумышленник оставил прямо в поле.

По словам Наталии Фоминой, мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.