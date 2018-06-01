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В Пензе условным сроком отделалась женщина, обманом получившая кредит на 63 млн. рублей

09:49 | 01.06.2018 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год назначено жительнице Мордовии, которая незаконно получила кредит в Пензе, причинив банку ущерб более чем на 63 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

В Пензе условным сроком отделалась женщина, обманом получившая кредит на 63 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2016–2017 годах она обратилась с заявкой о предоставлении кредитной линии для приобретения недвижимого имущества с целью осуществления предпринимательской деятельности и пополнения оборотных средств. Злоумышленница указала заведомо ложные сведения о своем финансовом состоянии, завысив в декларациях по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на доходы физического лица по форме 3-НДФЛ, а также в справках о финансовом состоянии ИП показатели выручки и прибыли», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что с августа 2017 года женщина прекратила осуществлять платежи по кредиту, а 20 октября суд признал ее банкротом.

«В судебном заседании индивидуальный предприниматель вину признала полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств», — отметил представитель суда.

По его словам, иск банка о взыскании причиненного материального ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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