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В Пензенской области ищут мужчину, совершившего преступление в отношении детей

18:21 | 01.06.2018 | Криминал

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Пенза, 1 июня 2018. PenzaNews. Представители правоохранительных органов принимают меры по установлению личности и местонахождения мужчины, совершившего действия сексуального характера без применения насилия в отношении двоих малолетних детей в селе Лопатино Пензенской области в минувшее воскресенье, 27 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

В Пензенской области ищут мужчину, совершившего преступление в отношении детей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«На вид данному мужчине 50–60 лет, рост 170–180 см, худощавого телосложения, на голове имеются залысины, на висках — короткие седые волосы, лицо смуглое, морщинистое. Мужчина сутулится. При ходьбе, возможно, прихрамывает. Был одет в черную спортивную кофту, спортивные брюки, на ногах — носки, резиновые шлепки. Разыскиваемый носит очки прямоугольной формы с диоптриями, возможно, с затемненными стеклами», — уточнила собеседница агентства.

Наталия Фомина призвала жителей, располагающих информацией о злоумышленнике, обратиться в полицию или следственные органы.

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