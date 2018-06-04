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Осужденный за разврат мужчина лишен свободы из-за уклонения от обязательных работ

11:13 | 04.06.2018 | Криминал

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Наровчат, 4 июня 2018. PenzaNews. Мужчина, осужденный в Наровчатском районе Пензенской области за развратные действия в отношении несовершеннолетней, лишен свободы в связи с уклонением от назначенного наказания — из 320 часов обязательных работ он трудился лишь 16.

Осужденный за разврат мужчина лишен свободы из-за уклонения от обязательных работ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, злоумышленнику неоднократно выносились предупреждения, однако это не возымело на него никакого действия.

«25 мая 2018 года суд удовлетворил представление [инспектора уголовно-исполнительной инспекции] и заменил осужденному наказание в виде обязательных работ на лишение свободы сроком 38 дней с отбыванием в колонии-поселении», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановление вступило в законную силу.

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