Осужденный за разврат мужчина лишен свободы из-за уклонения от обязательных работ Криминал

Наровчат, 4 июня 2018. PenzaNews. Мужчина, осужденный в Наровчатском районе Пензенской области за развратные действия в отношении несовершеннолетней, лишен свободы в связи с уклонением от назначенного наказания — из 320 часов обязательных работ он трудился лишь 16.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, злоумышленнику неоднократно выносились предупреждения, однако это не возымело на него никакого действия.

«25 мая 2018 года суд удовлетворил представление [инспектора уголовно-исполнительной инспекции] и заменил осужденному наказание в виде обязательных работ на лишение свободы сроком 38 дней с отбыванием в колонии-поселении», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановление вступило в законную силу.