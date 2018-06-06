Зареченец, пострадавший от махинаций с инвестициями, вновь стал жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. 28-летний житель Заречного Пензенской области, который несколько лет назад пострадал от действий брокерской компании, попался на уловку мошенника, пообещавшего ему возврат денег.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленник позвонил ему под видом сотрудника Центробанка России.

«Он сказал, что производится возврат средств лицам, пострадавшим от мошеннических действий организации рынка межбанковского обмена валюты по свободным ценам. Мужчина поверил его словам, так как в 2010 году инвестировал в открытие счета в брокерской компании, которая в 2011 году прекратила свою деятельность», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что мужчине было предложено перечислить 60 тыс. рублей, чтобы вернуть потерянные 115 тыс. рублей, однако после выполнения требований злоумышленника его телефон оказался отключен.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в УМВД.