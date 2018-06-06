В Пензе будут судить подростка, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков Криминал

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Несовершеннолетний юноша предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт в Пензе наркотических средств в крупном размере.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, подросток через интернет договорился с неизвестным о совместной незаконной деятельности.

«Согласно достигнутой договоренности, 25 января 2018 года несовершеннолетний обвиняемый, получив в интернете информацию от данного лица о нахождении оптовой закладки общим весом 0,307 грамма, забрал ее из тайника для организации последующего сбыта. 26 января им было оборудовано две закладки с наркотическим средством на территории Пензы, после чего юноша отправил не установленному следствием лицу точные описания их местонахождения», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что 13 февраля подросток вновь получил данные об оптовой закладке весом более 7 граммов, забрав которую, направился обустраивать 21 тайник, однако был задержан.

«В связи с совершением данного преступления обвиняемый поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — сказала Татьяна Махницкая.