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Вынесен приговор жителю Башмаковского района, распивавшему спиртное с подростком

10:37 | 07.06.2018 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде 350 часов обязательных работ назначено 36-летнему жителю Башмаковского района Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Вынесен приговор жителю Башмаковского района, распивавшему спиртное с подростком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте 2018 года мужчина четыре раза умышленно вовлекал 15-летнего односельчанина в систематическое употребление крепких алкогольных напитков как дома, так и в общественных местах», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что злоумышленник трижды привлекался к административной ответственности, а после четвертого выявленного факта в отношении него было возбуждено уголовное дело.

«В судебном заседании инициатор распития алкоголя свою вину признал в полном объеме», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, приговор суда пока не вступил в законную силу.

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