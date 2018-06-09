В Никольске 17-летний юноша осужден за смертельное ДТП Криминал

Никольск, 9 июня 2018. PenzaNews. 17-летний житель Пензенской области, признанный виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб его пассажир, приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, летом 2017 года юноша, которому тогда было 16 лет, приехал на каникулы к бабушке в Никольск, познакомился там с местным жителем, занимавшимся обустройством мест захоронения, и стал ему помогать.

«В начале августа молодой человек оказался за рулем автомобиля «ГАЗель», принадлежащего новому знакомому, на автодороге «Сосновоборск — Никольск», он вез в кузове ритуальные металлические конструкции, цемент и различное оборудование. В качестве пассажира в кабине автомобиля с ним находился еще один помощник в установке. Юноша не справился с управлением грузовика. Не снижая скорости движения, машина проехала по обочине, вылетела в кювет и врезалась в дерево. Пассажир автомобиля, 30-летний житель Никольска, от полученных телесных повреждений скончался на месте», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, молодой человек настаивал, что пассажир пытался выхватить у него руль, чтобы покончить жизнь самоубийством, в результате чего и произошло ДТП.

«Эта версия не нашла своего подтверждения ни в ходе расследования уголовного дела, ни при рассмотрении его в суде. На месте ДТП не было зафиксировано следов торможения или зигзагообразной траектории движения. Изучение личной жизни погибшего также не подтвердило версию о его суицидальных мыслях. Более того, за час до гибели мужчина поспорил со своим знакомым, что бросит курить, что было заснято на камеру телефона», — уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ.

Светлана Артамонова отметила, что родители юноши выплатят деньги в счет возмещения морального вреда матери погибшего, приговор не вступил в законную силу.