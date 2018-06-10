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Житель Лунино подозревается в размещении экстремистских материалов в соцсети

16:24 | 10.06.2018 | Криминал

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Лунино, 10 июня 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя поселка Лунино Пензенской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Житель Лунино подозревается в размещении экстремистских материалов в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с апреля 2015 года по май 2018 года мужчина с помощью домашнего компьютера размещал на своей странице в социальной сети аудио- и видеозаписи и изображения экстремистского характера, направленные по своему содержанию на возбуждение ненависти и вражды в отношении человека или группы лиц по признакам национальности и происхождения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что страница жителя Лунино была доступна для просмотра неопределенному кругу лиц.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. В рамках уголовного дела назначена комиссионная психолого-лингвистическая экспертиза», — уточнила собеседница агентства.

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