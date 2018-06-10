Из колонии-поселения под Пензой сбежали трое украинцев Криминал

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Трое молодых граждан Украины, осужденных за кражи, сбежали из колонии-поселения №12, расположенной в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По поступившей в прокуратуру области информации, 9 июня около 21.00 администрацией колонии-поселения №12 в Сосновке был обнаружен побег троих осужденных. С места отбывания наказания в виде лишения свободы за совершение краж скрылись трое граждан Украины, уроженцы Луганской области, 1994 и 1995 годов рождения. Двое из них являются братьями-близнецами. До настоящего времени их местонахождение не установлено», — пояснила она.

Светлана Артамонова добавила, что прокуратура проводит проверку соблюдения режимных требований администрацией исправительного учреждения.