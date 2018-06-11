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Троим жителям Иссинского района вынесен приговор за серию краж

13:21 | 11.06.2018 | Криминал

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Исса, 11 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 года 4 месяцев до 2 лет назначено троим жителям Иссинского района Пензенской области, признанным виновными в совершении серии краж, одна из которых совершена более 2 лет назад.

Троим жителям Иссинского района вынесен приговор за серию краж

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, первую кражу, договорившись между собой, совершили в декабре 2015 года 16-летний юноша и его знакомый 1999 года рождения.

«Несовершеннолетние подошли к мастерской, проникли внутрь через незапертые ворота и тайно похитили автозапчасти на общую суму чуть более 9 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в октябре 2017 года молодые люди, один из которых еще не достиг совершеннолетия, вместе с дядей украли 500 кг металлических листов с крыши нежилого дома и со стен гаража в селе Еленовка, причинив владелице строений ущерб в 5,5 тыс. рублей

«В ноябре 2017 года втроем они вновь прибыли в Еленовку и проникли в одно из жилищ, зная, что хозяин временно отсутствует. Из дома они похитили холодильник, газовую плиту, изделия из цветного и черного металла. Часть вещей они унесли из сарая. В тот же день в отсутствие хозяйки они украли две алюминиевые трубы с крыши и с ограждения другого дома», — добавила Татьяна Махницкая.

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