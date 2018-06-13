Кузнецкий бодибилдер получил условный срок за контрабанду сильнодействующего вещества Криминал

Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. 37-летний житель Махалино Кузнецкого района Пензенской области приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за контрабанду сильнодействующего вещества из Белоруссии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что занимавшийся бодибилдингом мужчина через интернет в начале марта 2018 года заказал с доставкой международной почтовой связью из Белоруссии два анаболических стероида для собственного употребления в целях ускоренного прироста мышечной массы», — сообщила ИА «PenzaNews» помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, после получения посылки 23 марта житель села Махалино был задержан, у него изъято 70 таблеток двух наименований, содержащих в своем составе метандиенон, включенный в список запрещенных к свободному обороту на территории России сильнодействующих веществ, общей массой 7,54 грамма.

«Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.