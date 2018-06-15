В Бессоновке мужчина приговорен к лишению свободы за шантаж фотографиями Криминал

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы по совокупности преступлений назначено в Бессоновском районе Пензенской области мужчине, вымогавшему у женщины деньги под угрозой распространения фотографий и видеофайлов интимного содержания, на которых она присутствовала.

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«В сентябре 2017 года он приобрел у некоего гражданина сотовый телефон, принадлежащий женщине, в памяти которого имелись ее фотографии интимного содержания. Впоследствии он потребовал от нее передать ему от 8 до 10 тыс. рублей, угрожая в случае отказа распространить снимки в интернете или продать. В подтверждение своего преступного умысла он периодически размещал на своей странице в социальной сети фотографии интимного содержания с изображением этой женщины. Она, реально опасаясь за распространение позорящих ее сведений, обратилась в полицию», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бессоновского районного суда.

По его словам, мужчина полностью признал свою вину.

Представитель суда уточнил, что наказание определено путем частичного сложения с вынесенным по предыдущему приговору.