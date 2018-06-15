В Нижнеломовском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти электрослесаря Криминал

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» по факту смерти работника одной из организаций в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 13 июня при проведении ремонтных работ электрооборудования открытого распределительного устройства на территории подстанции около села Норовка электрослесарь 1961 года рождения получил удар техническим электричеством, вследствие чего скончался на месте происшествия», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, по предварительным сведениям, произошедшее стало возможным из-за нарушений требований охраны труда при обесточивании оборудования и определении границ участка проведения ремонтных работ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъята техническая документация, имеющая значение для дела», — добавила Татьяна Махницкая.