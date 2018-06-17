В Спасске вынесен приговор несовершеннолетним за кражу пневматического пистолета и ножей Криминал

Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Двое несовершеннолетних жителей Спасска Пензенской области признаны виновными в краже пневматического пистолета, 23 ножей, а также фонарей, батареек, наручных часов и другого имущества из местного неохраняемого магазина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, подростки совершили преступление 24 февраля 2018 года.

«Около 1.00 молодые люди пришли к магазину, камнем разбили стеклопакет и проникли в помещение. В торговом зале их внимание привлекли пневматический пистолет, ножи различных модификаций, фонарики, зажигалки, фляжки, прочие мелочи, а также денежные средства в кассе. Сумма ущерба превысила 30 тыс. рублей. Похищенное злоумышленники спрятали», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что личности молодых людей были установлены органами внутренних дел в тот же день, в ходе расследования часть похищенного подростки добровольно выдали.

«На момент совершения преступления 17-летний соучастник уже привлекался к ответственности за совершение кражи чужого имущества и осенью 2017 года вернулся из воспитательной колонии. Его 16-летний товарищ судим не был. Суд назначил одному из несовершеннолетних наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии, второму — 100 часов обязательных работ», — уточнила Светлана Артамонова.