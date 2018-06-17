Вступил в силу приговор по делу о подкупе при продаже акций «Комбината детского питания» Криминал

Пенза, 17 июня 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения наказание двоим мужчинам — жителям Перми и Москвы, которые признаны виновными в коммерческом подкупе и посредничестве соответственно в ходе торгов по продаже акций зареченского АО «Комбинат детского питания».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного суда, житель Перми выступил представителем своего знакомого на аукционе по продаже акций предприятия, для создания видимости законности торгов был привлечен еще один формальный участник.

«Узнав о том, что помимо указанных лиц в аукционе участвует еще одно предприятие, мужчина решил совершить его коммерческий подкуп, рассчитывая на материальное вознаграждение со стороны знакомого и желая приобрести предприятие за меньшую сумму. Он предложил директору компании отказаться от участия в аукционе за материальное вознаграждение в сумме 1 млн. 150 тыс. рублей, на что тот согласился, сообщив о попытке его подкупа в полицию», — добавили в Пензенском областном суде.

В пресс-службе отметили, что впоследствии москвич, получив от жителя Перми подтверждение о выигрыше в аукционе, передал эту сумму руководителю предприятия.

В суде уточнили, что мужчинам назначено наказание в виде 1,5 лет и 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также каждый из них должен выплатить штраф в размере 1 млн. 150 тыс. рублей.

«Не согласившись с приговором, осужденные подали апелляционные жалобы, в которых просили смягчить наказание, посчитав приговор несправедливым. Пензенский областной суд оставил назначенное наказание без изменения. Приговор вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе.

«Комбинат детского питания» был создан в Заречном Пензенской области в 1996 году как муниципальное предприятие. Единственное юридическое лицо в городе, выполняющее социальный заказ администрации ЗАТО по организации бесплатного питания детей первого и второго года жизни специализированными молочными продуктами.

С 2015 года директором «КДП» является Наталья Токарева.

В последние годы комбинат существенно обновил ассортимент продукции. Было освоено производство натурального сливочного масла, десертов и йогуртов. Закуплено новое оборудование. Запущен бренд «Лелея».

С 13 июня 2017 года МП «Комбинат детского питания» реорганизовано путем преобразования в акционерное общество.