EN
10:59:12 Вторник, 19 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменке руководитель МУПа осуждена за незаконные премии в сумме 22 тыс. рублей

09:15 | 19.06.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Исполняющая обязанности директора одного из муниципальных унитарных предприятий города Каменки Пензенской области, трижды незаконно получившая премии на сумму около 22 тыс. рублей, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В Каменке руководитель МУПа осуждена за незаконные премии в сумме 22 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что и.о. директора муниципального унитарного предприятия, зная, что решение о начислении и выплате премии руководителю МУПа принимает глава администрации Каменки, решила совершить хищение вверенного ей имущества путем присвоения. С этой целью в августе 2017 года она дала устное распоряжение главному бухгалтеру подготовить приказ на выдачу ей премиального вознаграждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, добавив, что в результате женщине было выплачено 1 тыс. 700 рублей.

По ее словам, в сентябре руководитель предприятия вновь распорядилась подготовить приказ о выдаче премии — на этот раз к юбилею, сумма составила 12 тыс. 500 рублей.

«Аналогичным способом она получила премиальное вознаграждение в декабре в сумме чуть более 7 тыс. 700 рублей», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, приговор пока не вступил в законную силу.

«Причиненный ущерб возмещен ею в полном объеме», — отметила представитель следственного управления.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области выявлены нарушения в сфере сбора и транспортировки отходов В Пензенской области с начала года по программе капремонта заменили 126 лифтов
В Пензе подберут квалифицированные кадры для школы с IT-уклоном на Шуисте Школьников пригласили посетить «Тюремный замок» в Наровчате
В Заречном подведены первые итоги проекта по диспетчеризации служебного транспорта Прокуратура начала проверку после видеообращения работников «Пензхиммаша» к президенту РФ
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама