В Каменке руководитель МУПа осуждена за незаконные премии в сумме 22 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Исполняющая обязанности директора одного из муниципальных унитарных предприятий города Каменки Пензенской области, трижды незаконно получившая премии на сумму около 22 тыс. рублей, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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«Следствием и судом установлено, что и.о. директора муниципального унитарного предприятия, зная, что решение о начислении и выплате премии руководителю МУПа принимает глава администрации Каменки, решила совершить хищение вверенного ей имущества путем присвоения. С этой целью в августе 2017 года она дала устное распоряжение главному бухгалтеру подготовить приказ на выдачу ей премиального вознаграждения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, добавив, что в результате женщине было выплачено 1 тыс. 700 рублей.

По ее словам, в сентябре руководитель предприятия вновь распорядилась подготовить приказ о выдаче премии — на этот раз к юбилею, сумма составила 12 тыс. 500 рублей.

«Аналогичным способом она получила премиальное вознаграждение в декабре в сумме чуть более 7 тыс. 700 рублей», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, приговор пока не вступил в законную силу.

«Причиненный ущерб возмещен ею в полном объеме», — отметила представитель следственного управления.