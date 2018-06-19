Вынесен приговор зареченцу, по вине которого на мужчину рухнула конструкция из металла Криминал

Пенза, 19 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде 240 часов обязательных работ назначено судом жителю Заречного Пензенской области 1963 года рождения, по вине которого на его знакомого рухнула металлическая конструкция. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года мужчина заключил с одним из обществ с ограниченной ответственностью договор подряда, предметом которого являлся монтаж металлоконструкции квадратной формы. К проведению работ он решил привлечь своего соседа 1967 года рождения, последний согласился», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что 20 ноября житель Заречного, находясь в помещении цеха на улице Промышленной, выполнял сварку металлических швеллеров, нарезанных потерпевшим.

«После того, как одна из сторон конструкции была сварена, мужчина, не имея необходимых навыков и права управления грузоподъемными механизмами, в отсутствие ответственных лиц, а также без ведома и согласия владельца, для облегчения работ решил использовать установленный в помещении мостовой однобалочный подвесной кран. С этой целью он при помощи стропы обвязал и зацепил металлическую конструкцию к крюку кран-балки и, не убедившись, что потерпевший находится в безопасном от зоны работ месте, произвел ее подъем с пола», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в итоге металлическая конструкция сорвалась со стропы кран-балки и упала на пострадавшего, который получил перелом левой ноги с последующей утратой общей трудоспособности свыше 30%.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила представитель следственного управления.