В Пензенской области возбуждено четыре дела о контрабанде сильнодействующих веществ Криминал

Пенза, 20 июня 2018. PenzaNews. Саратовская таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам контрабанды сильнодействующих веществ после того, как в период с 1 по 20 июня в отделениях ФГУП «Почта России» на территории Пензенской области были изъяты международные отправления с запрещенными препаратами.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, все эти бандероли поступили из Белоруссии.

Так, в одном из отправлений находилось 200 таблеток общей массой 32,5 грамма, в состав которых входят компоненты, включенные в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Из второй посылки таможенники изъяли стеклянные флаконы и таблетки с запрещенными веществами массой около 42 граммов.

Вес препаратов в еще одной бандероли составил 27 граммов, а в четвертом международном отправлении — 29,5 граммов.

Всего с начала года по аналогичным фактам саратовские таможенники возбудили восемь уголовных дел.