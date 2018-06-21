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В Пензе осуждены цыгане, грабившие и убивавшие пенсионеров

16:52 | 21.06.2018 | Криминал

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Пятеро жителей Рязанской области — две женщины и трое мужчин цыганской национальности — признаны судом виновными в совершении множества преступлений на территории Пензенской, Рязанской, Липецкой областей, Мордовии и Москвы.

В Пензе осуждены цыгане, грабившие и убивавшие пенсионеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Суд установил, что в 2014–2015 годах злоумышленники ночью незаконно проникали в дома пожилых людей, где совершали разбои, кражи, грабежи, избивали и в некоторых случаях убивали хозяев, поджигали жилища. В результате от их насильственных действий скончались четыре человека, пострадали еще 13 пожилых людей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она напомнила, что в числе первых жертв был житель села Поим Белинского района Пензенской области 1930 года рождения.

«Вечером 7 декабря 2014 года к нему в дом через окно веранды, выставив монтировкой раму, проникли трое мужчин и женщина, которые стали требовать деньги. Получив отказ, преступники избили хозяина дома, похитили 20 тыс. рублей, подожгли дом и скрылись. Пожилой человек смог выбраться из дома и дойти до соседа, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался. При пожаре был поврежден его дом и имущество на общую сумму более 390 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что также в результате действий осужденных погибли супруги из Липецкой области и мужчина из Рязанской.

«Злоумышленники приговорены к различным срокам — от 7,5 до 23,5 лет — лишения свободы. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима, женщины — общего. Также частично удовлетворены заявленные гражданские иски. В пользу потерпевших с подсудимых постановлено взыскать более 700 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба и свыше 1,3 млн. рублей — в виде компенсации морального вреда», — пояснила пресс-секретарь облсуда.

Она отметила, что приговор пока не вступил в законную силу.

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