Под Пензой женщина пыталась убить своего 6-летнего сына — СКР Криминал

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту инцидента в рабочем поселке Мокшан Пензенской области, где женщина набросилась с ножом на своего малолетнего сына. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что утром 19 июня женщина 1984 года рождения находилась дома в рабочем поселке Мокшан со своими детьми — 6-летним сыном и 13-летней дочерью. Внезапно она взяла на кухне нож и нанесла им не менее девяти ударов в спину мальчика», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что ребенок госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.

«Угрозы его жизни нет», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления добавила, что женщине предъявлено обвинение, она помещена в областную психиатрическую больницу имени К.Р. Евграфова.

«На момент совершения преступления обвиняемая состояла на учете у врача-психиатра», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая сообщила, что в настоящее время выясняются мотивы поступка матери, проводится проверка условий воспитания детей, а также изучается работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.