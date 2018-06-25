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Житель Заречного осужден за мошенничество с пропуском на территорию ЗАТО

15:40 | 25.06.2018 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Житель города Заречного Пензенской области оштрафован на 40 тыс. рублей за обещание за деньги сделать пропуск на территорию закрытого административно-территориального образования.

Житель Заречного осужден за мошенничество с пропуском на территорию ЗАТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда Пензы, 19 января 2018 года мужчина ввел в заблуждение ранее незнакомого ему человека, убедив, что может за вознаграждение в 23 тыс. рублей оформить пропуск, предоставляющий право входа на охраняемую территорию города.

«24 января они встретились у кинотеатра «Современник», где мужчина передал зареченцу обещанные деньги для оформления пропуска на территорию ЗАТО. Он действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Житель Заречного сразу же после получения денег был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что приговор вступил в законную силу.

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