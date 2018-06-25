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В Пензе за кражу перед судом предстанет девушка, проникшая к бабушке через подпол

17:20 | 25.06.2018 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. 14-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в совершении двух эпизодов кражи денег из комнаты бабушки, куда она проникла через подпол. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе за кражу перед судом предстанет девушка, проникшая к бабушке через подпол. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 19 февраля 2018 года несовершеннолетняя через общий подпол незаконно проникла в жилую комнату, занимаемую ее бабушкой. Зная, что та находится на стационарном лечении в одной из больниц Пензы, девушка похитила у нее 5 тыс. рублей. Через два дня аналогичным способом внучка похитила у своей бабушки еще 25 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, вместо похищенных денег девушка оставляла билеты «Банка приколов», похожие на пятитысячные купюры.

«Деньгами девушка впоследствии распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. В связи с совершением краж она поставлена на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила Татьяна Махницкая.

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