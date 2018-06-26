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В Пензе инвалид получил условный срок за размещение порноснимков в соцсети

17:34 | 26.06.2018 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено инвалиду III группы из Пензы, который разместил в социальной сети материалы порнографического характера.

В Пензе инвалид получил условный срок за размещение порноснимков в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, 31-летний мужчина зарегистрировал страницу под вымышленным именем еще три года назад.

«С марта по май 2017 года он разместил на ней семь фотоизображений порнографического характера. Доступ к посещению страницы злоумышленник не закрыл, выставив таким образом снимки на всеобщее обозрение», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что вину в совершении преступления, которое относится к категории тяжких, мужчина признал в полном объеме.

«Суд возложил на него обязанность не менять постоянное место жительства и работу без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также периодически являться на регистрацию. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила старший помощник прокурора.

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