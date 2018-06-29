Житель Пензы получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности Криминал

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 26-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что также мужчина на 1 год лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

«По делу установлено, что в октябре 2017 года мужчина со своего персонального компьютера на странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил доступное для всеобщего просмотра текстовое обращение, содержащее лингвистические и психологические признаки побуждения к массовым беспорядкам, насильственному свержению власти, противоправным действиям против нее, против правоохранительных органов и граждан, в том числе с использованием оружия», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что пензенец признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

«По приговору суда, который пока не вступил в законную силу, персональный компьютер мужчины подлежит конфискации», — добавила старший помощник прокурора.