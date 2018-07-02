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В Пензе уголовное дело завели на мать, жестоко обращавшуюся с дочерью

18:52 | 02.07.2018 | Криминал

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Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по факту совершения женщиной 1980 года рождения преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», возбуждено в Пензе.

В Пензе уголовное дело завели на мать, жестоко обращавшуюся с дочерью

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 37-летняя жительница Пензы в период с января по ноябрь 2017 года истязала свою 11-летнюю дочь и ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию малолетней, жестоко обращаясь с ней. Так, следствием установлено, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила удары дочери руками и ногами по телу, держала за волосы, толкала ее, причиняя ребенку физическую боль и моральные страдания», — сообщила ИА «PenzaNews»старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что конфликтные ситуации происходили после того, как обвиняемая на просьбу дать ей деньги на спиртное получала отказ от своей матери.

«В августе 2017 года решением суда женщина была лишена родительских прав в отношении малолетней потерпевшей. Ее воспитанием занимается бабушка», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что дело в отношении обвиняемой направлено в суд.

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