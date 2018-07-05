В Пензе к 9 годам колонии приговорен рецидивист, оставивший труп собутыльника на лавочке Криминал

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. 54-летний житель Пензы, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, признан виновным в смерти знакомого, с которым он распивал спиртное в квартире дома на улице Коммунистической 3 апреля 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Когда спиртное закончилось, хозяин квартиры ушел спать. Он проснулся от ударов по лицу, которые наносил ему потерпевший. В ответ на эти действия мужчина умышленно нанес гостю не менее 12 ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив тяжкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что когда злоумышленник заметил отсутствие пульса у приятеля, он вместе со своей гостьей вынес труп на улицу и оставил его на лавочке у подъезда.

Светлана Артамонова уточнила, что рецидивист приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы впоследствии на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.