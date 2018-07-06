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ВИЧ-инфицированная жительница Пензы наказана за сокрытие диагноза

17:20 | 06.07.2018 | Криминал

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Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде ограничения свободы на 2 года назначено 23-летней жительнице Пензы, которая подвергла двоих мужчин опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

ВИЧ-инфицированная жительница Пензы наказана за сокрытие диагноза

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что зараженная вирусом иммунодефицита с 13-летнего возраста уроженка Колышлейского района с августа 2016 года состояла на учете в ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Пензы. При постановке на медицинский учет она была в письменной форме предупреждена об уголовной ответственности в случае поставления другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией либо заражения ею. Однако в октябре 2016 года и марте 2017-го молодая женщина, умышленно скрывая свое заболевание, неоднократно без использования средств защиты вступала в половые отношения с двумя мужчинами», — отметила она.

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Светлана Артамонова уточнила, что проведенными в марте 2018 года лабораторными исследованиями крови потерпевших факт их заражения ВИЧ-инфекцией не установлен.

«Подсудимая полностью признала вину в совершенных преступлениях. На нее возложена обязанность не менять постоянного места жительства, не выезжать за пределы Пензы, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Приговор в законную силу не вступил», — добавила собеседница агентства.

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