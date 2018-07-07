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Решение квартирного вопроса после развода обернулось для жителя Каменки уголовным делом

13:28 | 07.07.2018 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в фальсификации доказательств по гражданскому делу, открытому после его развода из-за совместной с бывшей женой недвижимости.

Решение квартирного вопроса после развода обернулось для жителя Каменки уголовным делом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в 2012 году супружеская пара приобрела квартиру в городе Каменке стоимостью чуть более 1 млн. 200 тыс. рублей. В апреле 2017 года супруги расторгли брак. Женщина решила выписать бывшего мужа из квартиры, приобретенной в период брака. Тот в свою очередь подал исковое заявление в каменский городской суд о признании за ним права собственности на долю данной квартиры», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в качестве письменного доказательства злоумышленник приложил копию сфальсифицированного им договора дарения, согласно которому его родители якобы передали ему 450 тыс. рублей в декабре 2012 года.

«Таким образом мужчина пытался доказать в суде, что он потратил свои личные средства при покупке квартиры», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что по ходатайству бывшей супруги была проведена экспертиза, согласно результатам которой подписи в договоре дарения поставлены позднее мая 2017 года, а не в конце 2012-го.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершении данного преступления», — сказала она, добавив, что дело передано в суд.

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