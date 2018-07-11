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Жительница Белинского района оштрафована за ложное заявление в полицию об угрозе убийством

10:45 | 11.07.2018 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области 1955 года рождения оштрафована на 5 тыс. рублей за ложное заявление в полицию об угрозе убийством.

Жительница Белинского района оштрафована за ложное заявление в полицию об угрозе убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Белинского районного суда, в апреле она потребовала привлечь мужчину к уголовной ответственности за угрозу убийства кухонным ножом.

«При написании заявления в полицию женщину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления. В результате проверки материала правоохранительными органами было установлено, что обстоятельства, указанные жительницей Белинского района в заявлении, полностью не соответствуют действительности, а само заявление является заведомо ложным», — пояснил он.

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