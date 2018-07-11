Уроженец Омской области приговорен в Пензе к 8 годам колонии за попытку сбыта наркотиков Криминал

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. 21-летний уроженец Омской области, признанный виновным в покушении на сбыт наркотиков и легализации незаконных доходов, приговорен в Пензе к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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«По делу установлено, что с декабря 2017 года по январь 2018 года для оптового сбыта наркотических средств он создал в интернете магазин, в котором разместил предложение о продаже наркотических средств бесконтактным способом путем оборудования тайников. Для осуществления задуманного злоумышленник через интернет приобрел у неустановленного лица запрещенное вещество в особо крупном размере общей массой свыше 540 граммов, которое перевез на арендованную в Пензе квартиру и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, молодой мужчина не успел полностью реализовать свой преступный умысел, поскольку был задержан: сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотик и различные приспособления для его фасовки, множество банковских и SIM-карт, компьютерную технику и мобильные телефоны.

«Также по делу установлено, что с января по февраль 2018 года он разработал преступную схему по легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Деньги за реализованное вещество поступали на используемый им лицевой счет, зарегистрированный на вымышленное лицо. В результате неоднократных финансовых операций с использованием услуг онлайн-обменников и обезличенных учетных записей на интернет-бирже он переводил деньги на зарегистрированные на посторонних лиц счета и обналичивал их через банкоматы», — пояснила собеседница агентства, добавив, что за январь–февраль 2018 года мужчина легализовал более 278 тыс. рублей.

Она отметила, что уроженцу Омской области, помимо основного наказания, назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, а денежные средства в сумме более 250 тыс. рублей, полученные от продажи наркотиков, конфискованы и обращены в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.