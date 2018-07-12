В Пензе вступил в силу приговор четверым наркосбытчикам, в том числе двум иностранцам Криминал

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения наказание в виде лишения свободы на срок от 5,5 до 8 лет пензенцу, жителю Заречного и двоим гражданам Таджикистана — мужчине и женщине, признанным виновными в пособничестве и покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет в составе организованной группы в крупном размере.

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«По делу установлено, что с марта по 19 апреля 2017 организованная группа из молодых людей и девушки в возрасте от 21 до 37 лет, созданная через интернет неустановленными лицами получала от руководителей из Таджикистана сообщения с информацией о местах расположения оптовых тайников с наркотическими средствами. После этого они забирали запрещенные вещества и производили более мелкие закладки на территории Пензы для последующего сбыта приобретателям», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что иностранцы за свою деятельность получали оплату от организаторов преступной группы на банковские карты, а другие два участника забирали часть наркотика.

«Свой совместный преступный умысел они до конца довести не смогли в связи с задержанием их сотрудниками правоохранительных органов. Более 300 граммов героина было обнаружено и изъято из незаконного оборота при личном досмотре задержанных и из сделанных ими тайников», — отметила собеседница агентства.

По словам Светланы Артамоновой, житель Заречного, помимо прочего, находясь под домашним арестом в период следствия по уголовному делу, 23 мая 2017 года через интернет заказал наркотическое средство, оплатив через электронный кошелек, а затем в Пензе забрал героин из тайника и хранил при себе до задержания сотрудниками полиции.

Она уточнила, что мужчины будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а женщина — общего.