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Вступил в силу приговор жителю Сосновоборска, обезглавившему приятеля-инвалида

16:12 | 12.07.2018 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор 56-летнему жителю Сосновоборска, которым ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима за убийство знакомого топором.

Вступил в силу приговор жителю Сосновоборска, обезглавившему приятеля-инвалида. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В январе 2018 года мужчина, который ранее неоднократно был судим, в своем доме распивал спиртные напитки с 40-летним знакомым, являющимся инвалидом по слуху. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой владелец жилища нанес лежащему на диване приятелю не менее двух ударов рубящей частью топора по шее. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Обезглавленное тело злоумышленник перетащил сначала в овраг, затем на огород за домом, где накрыл его одеялом, а постельные принадлежности сжег в печи», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

По ее словам, мужчина полностью признал вину в совершении преступления.

«Он пояснил, что в ходе совместного распития алкоголя приятель стал нецензурно оскорблять его. В ответ на это мужчина потребовал от гостя замолчать, пригрозив тем, что отрубит ему голову, если тот не прекратит выражаться. Поскольку на предупреждение собутыльник никак не отреагировал, владелец дома взял топор и осуществил задуманное», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что мужчина не согласился с приговором в части назначенного наказания и подал жалобу, однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения.

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