Молодой житель Каменки приговорен к двум годам колонии за удар шампуром в поясницу Криминал

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. 19-летний житель Каменки приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью сверстника металлическим шампуром.

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«По делу установлено, что ранее судимый за хищения молодой человек и его знакомый в компании девушек вечером 22 мая 2018 года жарили шашлык и распивали спиртные напитки в районе автозаправочной станции ООО «Причал» в Каменке. В ходе его конфликта с одной из девушек приятель заступился за нее. Между мужчинами возникла драка, и один ударил другого шампуром в поясницу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что приговор суда в законную силу пока не вступил.