По факту ДТП под Пензой с двумя погибшими возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 14 июля 2018. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, которое произошло на 619 км федеральной трассы М5 «Урал» в субботу, 14 июля.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По имеющейся информации, на территории Бессоновского района Пензенской области произошло ДТП с участием трех автомашин марок «Nissan», «Kia» и «Mazda», в результате которого мужчина 1979 года рождения и женщина 1960 года рождения скончались на месте происшествия. Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди них две малолетних девочки 2007 и 2008 годов рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

Она добавила, что в настоящее время следователи и криминалисты в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», устанавливают все обстоятельства ДТП.