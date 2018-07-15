Житель Каменки предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство пасынка Криминал

Каменка, 15 июля 2018. PenzaNews. Житель Каменки Пензенской области 1981 года рождения, обвиняемый в покушении на убийство своего шестилетнего пасынка, его истязании, причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, предстанет перед судом.

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«По данным следствия, вечером 12 марта 2018 года мальчик находился вместе с матерью, отчимом и младшей сестрой дома в Каменке. Нетрезвый мужчина ударил пасынка головой об пол, после чего кинул в него деревянный стул, попав в левую кисть. Затем отчим затащил его в ванную комнату и не менее одного раза ударил топором по голове. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму и повреждение пальца на руке. Свой преступный умысел житель Каменки не довел до конца, так как малолетнему своевременно была оказана медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела был выявлен еще ряд преступлений, совершенных данным мужчиной, в частности, выяснилось, что в тот же день он в ходе ссоры с сожительницей угрожал ей топором и требовал отказаться от их совместной дочери.

«Также следователями установлено, что с февраля 2017 года до марта 2018-го отчим истязал малолетнего пасынка. Он бил мальчика по голове книгой и металлической ложкой, наносил удары по телу ремнем, шлангами из полиэтилена и резиновым с металлической оплеткой. В ходе допросов злоумышленник пояснил, что применял насилие к ребенку в воспитательных целях», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что в январе 2017 года мужчина сломал мальчику бедренную кость и заставил его соврать матери и медицинским работникам об истинных обстоятельствах получения травмы.

«Осенью 2016 года он обнаружил на чердаке дома сожительницы бездымный порох общей массой чуть более 200 граммов и смесь взрывчатых веществ весом около 150 граммов. Впоследствии он незаконно хранил находки в спальне до 12 марта, когда их изъяли сотрудники правоохранительных органов», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что на протяжении всего периода предварительного следствия мужчина по решению суда находился под стражей.