Сердобский бодибилдер наказан за покупку анаболика в интернет-магазине Криминал

Пенза, 15 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год назначено 30-летнему жителю Сердобска Пензенской области, который признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу России анаболика из Белоруссии.

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«Мужчина пояснил, что с 2015 года он занимается бодибилдингом и силовыми тренировками. Его вес был не более 60 кг, а ему хотелось нарастить мышечную массу, поэтому он стал интересоваться анаболиками», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Сердобского городского суда.

По его словам, изучив данную тему, он стал искать, где можно достать анаболики на территории города, специально посетил сеть аптек, но необходимых ему веществ в продаже не было, так как они запрещены к свободному обороту на территории России.

«Тогда молодой мужчина со своего мобильного телефона нашел белорусский интернет-магазин, заказал 120 таблеток препарата, содержащего сильнодействующее вещество метандиенон и произвел оплату. Сотрудники полиции задержали его в отделении «Почта России» в Сердобске, где он получал международное отправление. В посылке правоохранители обнаружили 120 таблеток запрещенного вещества», — пояснил собеседник агентства.