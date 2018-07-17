Тяжелоатлет из Белинского осужден за контрабанду запрещенного вещества Криминал

Белинский, 17 июля 2018. PenzaNews. Житель города Белинского Пензенской области приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за контрабанду сильнодействующего вещества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года житель Белинского заказал в сети интернет вещество для наращивания мышечной массы, поскольку занимается тяжелой атлетикой, в одном из государств, входящем в ЕврАзЭС, осознавая при этом, что оно запрещено в свободном обороте на территории России. Мужчина оплатил покупку, перечислив неустановленному следствием лицу 3 тыс. рублей. Заказ он оформил на имя своей сожительницы», — пояснила она.

Татьяна Махницкая отметила, что через несколько дней международное почтовое отправление примерно со 100 граммами вещества пересекло границу, а в конце апреля сожительница мужчины по его просьбе получила посылку в почтовом отделении Белинского.

«Она передала ее мужчине, после чего он был задержан сотрудниками полиции. Злоумышленник полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.