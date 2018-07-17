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Тяжелоатлет из Белинского осужден за контрабанду запрещенного вещества

14:33 | 17.07.2018 | Криминал

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Белинский, 17 июля 2018. PenzaNews. Житель города Белинского Пензенской области приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за контрабанду сильнодействующего вещества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Тяжелоатлет из Белинского осужден за контрабанду запрещенного вещества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года житель Белинского заказал в сети интернет вещество для наращивания мышечной массы, поскольку занимается тяжелой атлетикой, в одном из государств, входящем в ЕврАзЭС, осознавая при этом, что оно запрещено в свободном обороте на территории России. Мужчина оплатил покупку, перечислив неустановленному следствием лицу 3 тыс. рублей. Заказ он оформил на имя своей сожительницы», — пояснила она.

Татьяна Махницкая отметила, что через несколько дней международное почтовое отправление примерно со 100 граммами вещества пересекло границу, а в конце апреля сожительница мужчины по его просьбе получила посылку в почтовом отделении Белинского.

«Она передала ее мужчине, после чего он был задержан сотрудниками полиции. Злоумышленник полностью признал вину в совершении инкриминируемого деяния. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.

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