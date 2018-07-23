Машинисты подозреваются в краже 2 тыс. литров топлива из тепловоза в Никольском районе Криминал

Никольск, 23 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении двоих машинистов эксплуатационного локомотивного депо «Рузаевка» из-за кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору в Никольском районе Пензенской области.

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«Установлено, что поздно вечером 16 июля 2018 года, находясь на станции Чаис Куйбышевской железной дороги, они при помощи помпы и шлангов незаконно слили из топливного бака тепловоза почти 2 тыс. литров дизельного топлива», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что довести свой преступный умысел до конца и распорядиться похищенным злоумышленники не смогли.

«Они были задержаны сотрудниками полиции рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте с поличным на месте преступления», — уточнили в пресс-службе.