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Молодой житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за угон, кражи и покушение на убийство

08:54 | 24.07.2018 | Криминал

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы 1994 года рождения за покушение на убийство, угон и несколько краж, в том числе документов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Молодой житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за угон, кражи и покушение на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, после вечера в кафе 14 января 2018 года молодой мужчина и двое его ссорившихся знакомых оказались около дома одного из них.

«Между потерпевшим и другом злоумышленника завязался конфликт, который перерос в драку. Житель Пензы, понимая, что противник физически сильнее их с товарищем, побежал в дом приятеля, схватил нож и вернулся. Увидев, что друг лежит на снегу, а его знакомый сидит на нем сверху и пытается ударить, мужчина не менее 18 раз вонзил нож в его спину, грудь, голову, шею и руку и трижды пнул по голове. Затем приятели оттащили его в сторону пустыря», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, вопреки ожиданиям мужчин, пострадавший выжил благодаря своевременно оказанной в больнице помощи.

«В ходе расследования уголовного дела был выявлен еще ряд преступлений. В ночь с 1 на 2 сентября 2017 года молодой человек находился в помещении автомойки, где неофициально подрабатывал. Поскольку одна из клиенток не стала дожидаться окончания мойки автомашины, она оставила ее до утра, при этом ключи были в открытом доступе для работников. Употребив спиртное, он взял их и поехал кататься по улицам Пензы. Не справившись с управлением, мужчина въехал в земляную насыпь на улице Антонова, повредив машину», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, ночуя у знакомого в октябре 2017 года в доме на проспекте Строителей в Пензе, злоумышленник украл 2,5 тыс. рублей, два сотовых телефона, ноутбук, паспорт, страховой полис и страховое свидетельство, при этом удостоверение личности злоумышленник использовал при сдаче в ломбард некоторых из этих вещей.

«С осени 2017 года молодой человек помогал по хозяйству и проживал некоторое время у своего знакомого в селе Рамзай Мокшанского района. В декабре он похитил у него болгарку, электрический рубанок и электропилу на сумму почти 7 тыс. рублей, затем сдал в комиссионный магазин. Аналогичную кражу он совершил у еще одного своего знакомого в деревне Волженка Нижнеломовского района, причинив ущерб в 12 тыс. рублей», — пояснила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ.

Татьяна Махницкая отметила, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

Приговор по делу не вступил в законную силу.

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