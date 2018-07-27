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В Пензе продлена мера пресечения обвиняемым в инсценировках ДТП

09:16 | 27.07.2018 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Семеро обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования останутся под домашним арестом до 26 сентября, еще один — под стражей на такой же срок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе продлена мера пресечения обвиняемым в инсценировках ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, жители области с октября 2015 года по апрель 2018-го, действуя организованной группой лиц, с целью незаконного получения страховых выплат по заключенным ими ранее со страховой компанией договорам ОСАГО и КАСКО инсценировали не менее 27 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы и региона, после чего путем обмана относительно наступления страхового случая получили выплаты в сумме более 2 млн. рублей», — пояснила она.

По словам Светланы Артамоновой, ходатайства перед судом о продлении срока домашнего ареста и содержания под стражей были подготовлены следователем в связи с наличием достаточных оснований полагать, что в случае изменения меры пресечения на не связанную с изоляцией от общества обвиняемые могут скрыться, либо воспрепятствовать производству по уголовному делу.

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