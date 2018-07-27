В Пензе двое мужчин получили условные сроки за организацию азартных игр Криминал

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы условно с испытательными сроками 2 и 1,5 года, а также штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей назначены двоим мужчинам, признанным виновными в организации азартных игр в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2017 года житель Пензенского района 1989 года рождения решил незаконно организовать и проводить на территории областного центра азартные игры с использованием специального оборудования и интернета. С этой целью в начале января 2018-го он приобрел, а затем организовал поставку, разместил и хранил в гараже на улице Заводской в Пензе не менее семи игровых автоматов», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, с января по апрель мужчина арендовал два ларька, расположенных около торговых центров на улицах Ладожской и Ульяновской, где установил по меньшей мере по одному игровому терминалу.

«Примерно в марте-апреле он познакомился с жителем Пензы 1993 года рождения. Поскольку тот обладал техническими познаниями и периодически оказывал ему услуги по ремонту оборудования, в апреле 2018 года мужчина предложил данному молодому человеку совместно заняться незаконными организацией и проведением азартных игр. Последний согласился», — добавила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что старший участник группы делал основную часть работы и забирал себе деньги, часть из которых отдавал подельнику, отвечавшему за техническую сторону вопроса и периодически выплачивавшему выигрыши клиентам.

«Приговор не вступил в законную силу», — сказала помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ.