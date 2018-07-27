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В Пензе завели дело на полицейского, ударившего арестанта

18:00 | 27.07.2018 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» возбуждено в отношении сотрудника спецприемника управления МВД России по городу Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе завели дело на полицейского, ударившего арестанта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, днем 23 июля полицейский спецприемника УМВД России по городу Пензе, находясь в помещении для дактилоскопирования, умышленно нанес административно арестованному [1992 года рождения], с которым у него возник конфликт, не менее одного удара рукой по голове и не менее одного — ногой по телу», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что свидетелями произошедшего стали другие арестанты.

«В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы», — сказала Татьяна Махницкая.

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