Конфликт между родственниками под Пензой закончился смертью одного из них Криминал

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено в Сурске Пензенской области, где молодой мужчина был зарезан в день своего рождения.

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«По данным следствия, вечером 26 июля житель Сурска 1994 года рождения отмечал свой день рождения в кругу родственников и знакомых. В ночь на 27 июля, когда гости начали расходиться, супруг сестры именинника попросил его пройти с ним до дома, чтобы переодеться. По дороге между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, у себя во дворе обвиняемый схватил самодельный нож, а затем в прихожей трижды ударил им именинника, в результате чего тот скончался до приезда бригады скорой помощи.

«Осознав, что он причинил телесные повреждения, повлекшие смерть родственника, мужчина покинул место происшествия. Через некоторое время житель Сурска вернулся к дому, где впоследствии был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время обвиняемый заключен под стражу.